Новый мост на МКАД как подарок для столичных водителей

Новый мост на МКАД как подарок для тысяч столичных водителей и дом семейного типа в Белыничах. В стране продолжается марафон подарков к ноябрьским праздникам. Теперь это уже добрая традиция и для суверенной Беларуси.

Накануне в Минске открыли реконструированный мост на кольцевой автодороге - теперь без каких-либо преград или пробок можно проехать по внутреннему кольцу в районе Лошицы. В церемонии открытия транспортной развязки принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Напомним, в начале августа в этом месте МКАД просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали оказалось затруднено. Возведенный еще в 1985 году мост целиком обновили - использовали самые современные материалы, и таким образом конструкция значительно окрепла и прослужит не менее полувека.