Новый музей появится в Брестской крепости. Подземные коридоры откроют для экскурсий

О том, как важно хранить память о подвиге защитников белорусской земли. Год 75-летия Великой Победы подходит к концу. Это повод еще раз напомнить об уроках истории, которыми многие сегодня пренебрегают. Увидеть своими глазами, прочувствовать тяготы военного времени и оценить масштабы трагедии - все это можно сделать в Брестской крепости.

Там заканчивают реставрацию 5-го форта. Одного из самых загадочных объектов. Внутри воссоздадут военный быт и расскажут о тайнах, которые удалось открыть совсем недавно. Брестская крепость стала символом героизма во Второй мировой войне. Защитники умирали, но не сдавались. Как сохраняют память о великом подвиге, расскажет Мария Тройнич.



Новый музей откроют в Брестской крепости

Здесь не работает мобильная связь и не попадает дневной свет. За глухими металлические дверями подземные коридоры 5-го форта. Укрепсооружение - часть Брестской крепости. Объект находится в нескольких километрах от цитадели. 5 форт построили в 1880 году как одно из передовых укреплений крепости. По своей мощности оно уникально и сегодня. Толщина бетонных стен почти три метра. Чтобы их пробить, нужна тяжелая артиллерия.



Общая площадь объекта 7 гектаров, часть которой подземные коммуникации. Их использовали как убежище, а также для хранения боеприпасов, как склад.







Эти металлические двери восстанавливали по чертежам Российской империи. Оригинальная конструкция весит 1600 тонн. Копия тоже из металла, но уже полегче, для удобства посетителей. Масштабные работы провели и снаружи форта. Реставрацией занималась организация, которая восстанавливает замки".

Подземные коридоры откроют для экскурсий



Сейчас начали создавать экспозицию. Объект музеефицируют полностью, побродить по подземным коридорам можно будет только в сопровождении экскурсовода.









По словам специалистов, экспозиция еще будет дополняться, ведь форт продолжает открывать свои тайны. Так, во время реконструкции на стене обнаружили немецкую надпись времен Первой мировой войны. Еще одна из загадок - место братской могилы. В июне 1941 в форту стоял 3-й батальон 44-го стрелкового полка. Красноармейцы сражались до последнего. Но где именно похоронили защитников, до сих пор неизвестно. Если могилу найдут, останки торжественно перезахоронят в некрополе на площади церемониалов Брестской крепости. Рядом с тысячей других героев, которые погибли за родину. Каждый день у мемориальных плит горит Вечный огонь, несут вахту памяти школьники.