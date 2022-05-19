Новый музей в Хатыни откроют к 80-летию трагедии

Предстоит много работы. Огромный массив документов. Это Национальный архив и не только. Есть сохранившиеся документы в архивах Германии. Этот массив вообще никто не прорабатывал никогда. В силу миллиона разных причин эти документы, как правило, остаются вне доступа. Что же касается экспозиции, то тут нечто иное. Нельзя ее никогда перенасыщать информационно, потому что внимание посетителя просто рассеется.

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса "Хатынь"