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Новый музей в Хатыни откроют к 80-летию трагедии

В Год исторической памяти Беларусь особо трепетно вспоминает о событиях военных лет. И о мемориальных комплексах на месте сожженных деревень надо говорить не меньше, чем о Хатыни. Такое мнение в Международный день музеев высказал Артур Зельский. Директор всемирно известного памятника под открытым небом против интерактивов с имитациями виселиц, расстрелов и сжиганиями сараев. Факты об ужаснейшей трагедии белорусского народа надо доносить лаконично: через фото, короткие фильмы, статистику и семейное воспитание. Хатынь как символ геноцида белорусского народа должна мотивировать историков и краеведов к поиску фактов об истреблении фашистами деревень, и ставить точку в знании хатынской беды пока рано.


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Предстоит много работы. Огромный массив документов. Это Национальный архив и не только. Есть сохранившиеся документы в архивах Германии. Этот массив вообще никто не прорабатывал никогда. В силу миллиона разных причин эти документы, как правило, остаются вне доступа. Что же касается экспозиции, то тут нечто иное. Нельзя ее никогда перенасыщать информационно, потому что внимание посетителя просто рассеется.
Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса "Хатынь"


В Хатыни идет Всебелорусская молодежная стройка. Благодаря указу Президента Беларуси уже в марте 2023-го, к 80-летию хатынской трагедии, на территории комплекса планируют открыть музей, который будет состоять из шести экспозиционных залов. Сейчас у административного здания поднимают асфальт, чтобы в ближайшие дни уже работать над фундаментом.


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