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Новый музей в Хатыни откроют к 80-летию трагедии
В Год исторической памяти Беларусь особо трепетно вспоминает о событиях военных лет. И о мемориальных комплексах на месте сожженных деревень надо говорить не меньше, чем о Хатыни. Такое мнение в Международный день музеев высказал Артур Зельский. Директор всемирно известного памятника под открытым небом против интерактивов с имитациями виселиц, расстрелов и сжиганиями сараев. Факты об ужаснейшей трагедии белорусского народа надо доносить лаконично: через фото, короткие фильмы, статистику и семейное воспитание. Хатынь как символ геноцида белорусского народа должна мотивировать историков и краеведов к поиску фактов об истреблении фашистами деревень, и ставить точку в знании хатынской беды пока рано.
Предстоит много работы. Огромный массив документов. Это Национальный архив и не только. Есть сохранившиеся документы в архивах Германии. Этот массив вообще никто не прорабатывал никогда. В силу миллиона разных причин эти документы, как правило, остаются вне доступа. Что же касается экспозиции, то тут нечто иное. Нельзя ее никогда перенасыщать информационно, потому что внимание посетителя просто рассеется.
В Хатыни идет Всебелорусская молодежная стройка. Благодаря указу Президента Беларуси уже в марте 2023-го, к 80-летию хатынской трагедии, на территории комплекса планируют открыть музей, который будет состоять из шести экспозиционных залов. Сейчас у административного здания поднимают асфальт, чтобы в ближайшие дни уже работать над фундаментом.
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