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Новый объект АПК в Копыльском районе станет мегапроектом с большим экспортным потенциалом и новыми рабочими местами
Новый комплекс по производству мяса индейки в Копыльском районе станет мегапроектом всей страны с большим экспортным потенциалом и новыми рабочими местами. Об этом заявлено на презентации объекта к областным "Дожинкам". Комплекс, а это 20 птичников и цех переработки, строит агрокомбинат "Дзержинский". В планах - выпуск до шести тысяч тонн мяса индейки, а в перспективе - в три раза больше. Само производство усилит экономический потенциал сразу нескольких районов. Открытие планируется через год. Пока же на производстве в Крупском районе выпускают пилотную партию продукции для изучения спроса.
Задача первая - это качественное мясо для внутреннего рынка. И мы уверены, что с вводом этого объекта, такая продукция станет более доступной для наших жителей. А для Копыля это еще и хорошие высокооплачиваемые рабочие места. Но и для Узды, которая рядом. Уже сейчас ведется подготовка специалистов для работы на этом предприятии.
Для агрокомбината это даст новую линейку продукции, которую мы будем продавать в своей фирменной сети, а она большая. Мы уже провели переговоры с торговыми сетями в нашей стране. Все ждут наш продукт, и уже есть наработки реализации на экспорт.
"Дожинки-2021" примнимал Копыль
Накануне фестиваль-ярмарка "Дожинки" собрал в Копыле работников сельского хозяйства из всего центрального региона. Лучшие аграрии получили награды, среди них - комбайнеры, водители, руководители предприятий.
Таким образом из всех регионов страны лучшие экономические и производственные итоги огрсезона - у Минской области. Среди районов в тройке лидеров жатвы на первом месте Несвижский район, следом - Дзержинский и Минский. Лучшим хозяйством признано "Гастеловское". Общий намолот Минской области - 1 600 тысяч тонн зерна.
Фестиваль-ярмарка работников села "Дожинки" в следующем году пройдет в Столбцах.
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