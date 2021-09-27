Новый объект АПК в Копыльском районе станет мегапроектом с большим экспортным потенциалом и новыми рабочими местами

Задача первая - это качественное мясо для внутреннего рынка. И мы уверены, что с вводом этого объекта, такая продукция станет более доступной для наших жителей. А для Копыля это еще и хорошие высокооплачиваемые рабочие места. Но и для Узды, которая рядом. Уже сейчас ведется подготовка специалистов для работы на этом предприятии.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома