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Новый образец белорусского электромобиля планируется презентовать до конца года
Новый образец отечественного электромобиля планируется презентовать до конца года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, пишетБЕЛТА.
"Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года. Работа организована одновременно по двум направлениям. Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной белорусскими учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем отечественных разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию", - сказал Петр Пархомчик.
Параллельно завод"БЕЛДЖИ" проводитработупо выводу на рынок электромобиля отечественного производства. Образец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в июне 2023 года передан в Объединенный институт машиностроения НАН для его переоборудования в электрический. "Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля", - отметил вице-премьер.
Фото: Pixabay
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