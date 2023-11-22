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Новый образец белорусского электромобиля планируется презентовать до конца года

Новый образец белорусского электромобиля планируется презентовать до конца года

Новый образец отечественного электромобиля планируется презентовать до конца года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, пишетБЕЛТА.

"Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года. Работа организована одновременно по двум направлениям. Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной белорусскими учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем отечественных разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию", - сказал Петр Пархомчик.

Параллельно завод"БЕЛДЖИ" проводитработупо выводу на рынок электромобиля отечественного производства. Образец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в июне 2023 года передан в Объединенный институт машиностроения НАН для его переоборудования в электрический. "Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля", - отметил вице-премьер.

Фото: Pixabay

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