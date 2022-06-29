Очередной шаг в оснащении и модернизации учреждений здравоохранения центрального региона. Новый операционный блок урологического отделения открыли в Минской областной клинической больнице. Он позволит внедрить малоинвазивные технологии более высокого уровня и развивать современные методы лечения. База в урологическом отделении одна из самых крепких в нашей стране и по оснащении, и по квалификации персонала. В результате сократится период нахождения пациента в больнице, ниже будут и экономические расходы, при этом специализированную помощь смогут оказывать в большем объеме.