ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новый операционный блок урологического отделения открыли в Минской областной клинической больнице

Очередной шаг в оснащении и модернизации учреждений здравоохранения центрального региона. Новый операционный блок урологического отделения открыли в Минской областной клинической больнице. Он позволит внедрить малоинвазивные технологии более высокого уровня и развивать современные методы лечения. База в урологическом отделении одна из самых крепких в нашей стране и по оснащении, и по квалификации персонала. В результате сократится период нахождения пациента в больнице, ниже будут и экономические расходы, при этом специализированную помощь смогут оказывать в большем объеме.

Сейчас урологическая служба Минской области представлена двумя отделениями на 90 кроватей, операционным блоком на три зала, есть также кабинет с рентген-операционным столом. Активно развивается в последнее время и лапароскопия. Этот прогрессивный хирургический метод позволяет проводить операции на внутренних органах почти без разрезов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все