3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новый операционный блок урологического отделения открыли в Минской областной клинической больнице
Очередной шаг в оснащении и модернизации учреждений здравоохранения центрального региона. Новый операционный блок урологического отделения открыли в Минской областной клинической больнице. Он позволит внедрить малоинвазивные технологии более высокого уровня и развивать современные методы лечения. База в урологическом отделении одна из самых крепких в нашей стране и по оснащении, и по квалификации персонала. В результате сократится период нахождения пациента в больнице, ниже будут и экономические расходы, при этом специализированную помощь смогут оказывать в большем объеме.
Сейчас урологическая служба Минской области представлена двумя отделениями на 90 кроватей, операционным блоком на три зала, есть также кабинет с рентген-операционным столом. Активно развивается в последнее время и лапароскопия. Этот прогрессивный хирургический метод позволяет проводить операции на внутренних органах почти без разрезов.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все