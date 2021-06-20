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В Минске новый освященный православный храм святителя Луки
Символично, что в канун праздника в Минске состоялось освящение нового храма - святителя Луки, архиепископа Симферопольского. Духовный дом находится по адресу: Осиповичская, 5 а. Православная община была зарегистрирована еще в 2012 году. Но строительство церкви началось только 5 лет назад. Храм однокупольный, может вместить до 300 человек. Помимо места для молитвы, в здании есть своя звонница, купель, помещение для классов воскресной школы, библиотека, просфорня. Прихожане принимали активное участие в строительстве. За помощь в возведении церкви верующие были удостоены медалей, грамот и благодарности Патриаршего Экзарха.
Приход святителя Луки, архиепископа Симферопольского уже несколько лет опекает врачей и пациентов больницы скорой медицинской помощи. Она находится как раз рядом с новой церковью. В стенах медицинского учреждения православная община открыла свою часовню.
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