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Новый памятный знак стал частью мемориала "Пятый полк"

Новый памятный знак узникам концлагерей стал частью мемориала "Пятый полк" в Витебске. Создан он по проекту известного скульптора Сергея Сотникова. Композиция в виде карты Витебской области, на которой отмечены места, где фашисты создали лагеря смерти, гетто и тюрьмы для военнопленных и мирного населения. За колючей проволокой автор изобразил узников концлагеря, которых фашисты удерживали в нечеловеческих условиях.

Лагерь для массового уничтожения советских военнопленных был создан на окраине Витебска в 1941 году. Позже сюда начали свозить и мирных жителей. Над людьми издевались и морили голодом. За время оккупации в лагере погибли более 80 тысяч человек.

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