3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новый памятный знак стал частью мемориала "Пятый полк"
Новый памятный знак узникам концлагерей стал частью мемориала "Пятый полк" в Витебске. Создан он по проекту известного скульптора Сергея Сотникова. Композиция в виде карты Витебской области, на которой отмечены места, где фашисты создали лагеря смерти, гетто и тюрьмы для военнопленных и мирного населения. За колючей проволокой автор изобразил узников концлагеря, которых фашисты удерживали в нечеловеческих условиях.
Лагерь для массового уничтожения советских военнопленных был создан на окраине Витебска в 1941 году. Позже сюда начали свозить и мирных жителей. Над людьми издевались и морили голодом. За время оккупации в лагере погибли более 80 тысяч человек.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов