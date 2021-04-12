Новый памятный знак стал частью мемориала "Пятый полк"

Новый памятный знак узникам концлагерей стал частью мемориала "Пятый полк" в Витебске. Создан он по проекту известного скульптора Сергея Сотникова. Композиция в виде карты Витебской области, на которой отмечены места, где фашисты создали лагеря смерти, гетто и тюрьмы для военнопленных и мирного населения. За колючей проволокой автор изобразил узников концлагеря, которых фашисты удерживали в нечеловеческих условиях.