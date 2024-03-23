Новый парламент сегодня приступил к работе - с чем пришли в Овальный зал новоизбранные депутаты?

Новый парламент сегодня приступил к работе. В Овальном зале - первая сессия. 8-й созыв особенный. Все депутаты станут делегатами Всебелорусского народного собрания в его новом, конституционном статусе. И это накладывает на депутатский корпус особую ответственность. Но парламентарии заверили, что им по плечу любые задачи.

В новом созыве сохранена преемственность - 20 депутатов пришли в Овальный зал из прошлого состава. 27 человек были избранниками местных советов депутатов. На треть у нового парламента - женское лицо. Политические партии представляют 70 человек. Все остальные, т.е. 40 - беспартийные.

В разрезе сфер деятельности: 40 % депутатского корпуса в прошлом - это сотрудники госорганов. Почти четверть пришли из науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. 16 % - представители промышленности, а также транспортной и строительной отраслей. Порядка 7 % - ОВД, МЧС и военной службы. Словом, парламент - это весь срез нашего общества.

Кто его возглавил? С каким настроем депутаты начинают каденцию? Ольга Анищенко об итогах первой сессии.

Каково это - писать законы? Особая миссия, знакомая немногим. В Беларуси она выполнима усилиями 110 депутатов. Их число неизменно, зато портфели нужно заслужить. И это всегда народный выбор.

Благодаря оказанному доверию избирателей, я нахожусь здесь, в Овальном зале. Многому придется научиться. Нацелены на то, чтобы вся проводимая нами работа нового созыва была во благо нашего народа и, конечно же, нашей Республики Беларусь. Александр Малобицкий, депутат Палаты представителей Национального собрания

Главный мой начальник сегодня, главный мой инспектор - это избиратели. Поэтому, конечно, я иду сюда защищать интересы, представлять эти интересы. Соблюдение баланса интересов личности, общества и государства в законотворческой деятельности. Вот этим трем структурам всем должно быть хорошо. Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания

Естественно, сегодня мы все готовы защищать нашу страну, защищать нашу Родину, реагировать незамедлительно на любое негативное проявление, как внешнее, так и внутреннее. Ну а самое главное, чтобы сегодня мое желание - сформировался действительно такой вот орган единомыслия. Валерий Малашко, депутат Палаты представителей Национального собрания

У большинства из них - парламентский дебют. Обычная практика. В меньшинстве те, кто в Овальном зале уже не впервой (ровно пятая часть нынешнего созыва пришла из прошлого, вернее, из прошлых). Так что новичкам есть у кого поучиться, а старшим коллегам – кому передать политический опыт.

С кем придется работать бок о бок (порой буквально) предстоящие 5 лет? Своих соседей по парте депутаты узнают уже сегодня. Еще вчера здесь были фамилии 7-го созыва (он уже уходит в историю). Для новых еще не время. Пока неясно, кто перейдет в председательствующий состав.

И пока кресло спикера пустует, глава Центризбиркома по традиции откроет заседание, заверяя, что в зале сплошь профессионалы. Кто-то юрист, кто-то учитель, кто-то врач, но в этом, пожалуй, и есть сильная сторона депутатского корпуса. Его разносторонний жизненный опыт (бесспорно, вкупе с полномочиями) поможет избирателю решить любой вопрос.

Вновь избранный депутатский корпус представляет весь срез белорусского общества и состоит из профессионалов в различных сферах жизнедеятельности, что позволит вновь сформированному законодательному органу нашей страны выполнять свои функции на высоком уровне. Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси

Кто возглавит новый созыв? Определенно главная интрига. Так что выборы для депутатов в этом смысле еще не завершены. И для этого лишь раз в каждом созыве прямо в холле Овального зала появляются кабинки для тайного голосования.

Для подсчета строгий регламент. Так что победителя объявят без промедлений

Итак, новый рулевой Палаты представителей на ближайшие 5 лет - человек в политике определенно не новый. Да и в особых представлениях явно не нуждается. Достаточно сказать, что Игорь Сергеенко последние 5 лет был на виду в статусе главы Администрации Президента. Так что какой должна быть власть (и в этом случае законодательная) не просто знает, не раз по долгу службы за кандидатов на важные посты ручался Президенту. Парламентарии скажут: порядочен, компетентен, внимателен к людям (а это вообще в депутатской работе непреложное правило). А судя по первым заявлениям в новой должности, верит, что в Овальном зале отсидеться не получится.

Депутаты должны быть заметны, должны по зову сердца, своей гражданской позиции быть активными. Их должны видеть, они должны быть в гуще событий, которые происходят в регионах, городе Минске. Конечно, парламент будет и местом проведения конструктивных, серьезных дискуссий. Мой принцип: критикуя - предлагайте. Уверен, что мы будем находить те решения, которые будут способствовать дальнейшему развитию нашей страны. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания