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Перерасчет пенсий ожидается в Беларуси в ближайшее время

Перерасчет пенсий ожидается в Беларуси в ближайшее время

Новый перерасчет пенсий ожидается в Беларуси в ближайшее время. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого". Данное решение уже согласовано главой государства, пишет БелТА.

"О совершенствовании работы ФСЗН и мерах по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов будут говорить сегодня во Дворце Независимости.Основной докладчик - министр труда и соцзащиты", - пишет ресурс.

"В ближайшее время проведут третий в этом году перерасчет пенсий. Президентом Беларусиуже согласовано", - отмечается в публикации Telegram-канала.

Фото:pixabay.com

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