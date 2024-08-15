Новый пляж на озере Мястро, бассейн с банным центром - Нарочанский край расширяет места курортного отдыха

На туристической карте Минской области появилась новая аквалокация. В этом году берег озера Мястро получил комфортную инфраструктуру для курортного отдыха. Это символический подарок жителям и туристам в год 700-летия Мяделя.

Каменный и травянистый покров пляжа благоустроили, заменив на мелкий речной песок. Установили понтонные мостики, навесы от солнца, лежаки, скамейки, летний душ, питьевые фонтанчики, а также корт для большого тенниса и волейбола. Для детей - игровой городок в морской стилистике. Пешеходную аллею украсили малыми архитектурными формами, качелями и стильными беседками. В шаговой доступности и фудкорты.