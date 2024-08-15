3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
Новый пляж на озере Мястро, бассейн с банным центром - Нарочанский край расширяет места курортного отдыха
На туристической карте Минской области появилась новая аквалокация. В этом году берег озера Мястро получил комфортную инфраструктуру для курортного отдыха. Это символический подарок жителям и туристам в год 700-летия Мяделя.
Каменный и травянистый покров пляжа благоустроили, заменив на мелкий речной песок. Установили понтонные мостики, навесы от солнца, лежаки, скамейки, летний душ, питьевые фонтанчики, а также корт для большого тенниса и волейбола. Для детей - игровой городок в морской стилистике. Пешеходную аллею украсили малыми архитектурными формами, качелями и стильными беседками. В шаговой доступности и фудкорты.
С завершением пляжного сезона отдых у воды переместится в крытую акваторию. В Мяделе готовят еще одну премьеру - бассейн на 4 дорожки для плавания с банным центром. Крытая галерея соединит новый объект с физкультурно-оздоровительным комплексом и завершит единую концепцию шаговой доступности туристической инфраструктуры.