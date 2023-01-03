ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси с 1 января новый порядок прохождения медобследования - рассказываем, что изменилось

В Беларуси с 1 января новый порядок прохождения медобследования - рассказываем, что изменилось

С 1 января в Беларуси начал действовать новый порядок прохождения диспансеризации, установленный Минздравом.

Как отметили представители ведомства, нововведение направлено на пропаганду здорового образа жизни, раннее выявление факторов риска и предотвращение развития тяжелых заболеваний.

Согласно инструкции, на прохождение медобследования дается право одного дня. Так, докторами будет выдаваться заключение о том, что пациент прошел диспансеризацию и находился в этот день в поликлинике. Заниматься медосмотром будут врачи по месту жительства.

Чтобы охватить максимальное количество сельского населения, планируются выездные формы работы, а также использование мобильных медицинских комплексов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все