3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси с 1 января новый порядок прохождения медобследования - рассказываем, что изменилось
С 1 января в Беларуси начал действовать новый порядок прохождения диспансеризации, установленный Минздравом.
Как отметили представители ведомства, нововведение направлено на пропаганду здорового образа жизни, раннее выявление факторов риска и предотвращение развития тяжелых заболеваний.
Согласно инструкции, на прохождение медобследования дается право одного дня. Так, докторами будет выдаваться заключение о том, что пациент прошел диспансеризацию и находился в этот день в поликлинике. Заниматься медосмотром будут врачи по месту жительства.
Чтобы охватить максимальное количество сельского населения, планируются выездные формы работы, а также использование мобильных медицинских комплексов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе