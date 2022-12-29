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Новый порядок прохождения диспансеризации начнет действовать в Беларуси с 1 января

С 1 января в Беларуси начнет действовать новый порядок прохождения диспансеризации. Теперь медобследование станет обязательным для всех категорий населения независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в том числе хронических.

Как отметили представители Минздрава, раннее выявление факторов риска, знания о важности здорового образа жизни позволит избежать развития многих опасных заболеваний таких, как инфаркт, инсульт, злокачественные новообразования.

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. На эту возможность дается право одного дня. После проведения диспансеризации всем сотрудникам будет выдаваться заключение (медицинская справка), где будет подтверждаться, что пациент прошел диспансеризацию, и он находился в этот день в поликлинике.
Татьяна Санукевич, замначальника главного управления организации медпомощи - начальник управления специализированной медпомощи Минздрава Беларуси

Заниматься диспансеризацией будут работники поликлиник по месту жительства населения. Медики будут вправе определять периодичность медосмотра, направлять на консультацию к узким специалистам, а в спорных ситуациях назначать дополнительную диагностику, чтобы на ранней стадии выявить заболевание. Чтобы охватить максимальное количество сельского населения, планируются выездные формы работы, а также использование мобильных медкомплексов.

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