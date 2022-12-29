Новый порядок прохождения диспансеризации начнет действовать в Беларуси с 1 января

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. На эту возможность дается право одного дня. После проведения диспансеризации всем сотрудникам будет выдаваться заключение (медицинская справка), где будет подтверждаться, что пациент прошел диспансеризацию, и он находился в этот день в поликлинике.

Татьяна Санукевич, замначальника главного управления организации медпомощи - начальник управления специализированной медпомощи Минздрава Беларуси