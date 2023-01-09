Новый порядок проведения диспансеризации: теперь в общей очереди к терапевту стоять не нужно

Диспансеризацию в день проходит от 20 до 40 человек. По результатам ответов в анкете, которую заполняет пациент, мы можем выявить факторы риска и направить пациента в нужное время на дообследование. Это могут быть анализы крови, кардиограмма, если понадобится, отправляем к профильному специалисту.

Елена Пилипчук, завотделением общей врачебной практики 6-й поликлиники г. Минска