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Новый порядок проведения диспансеризации: теперь в общей очереди к терапевту стоять не нужно
Новый порядок проведения диспансеризации установлен в Беларуси. Теперь стоять в общей очереди к терапевту не нужно.
Для таких осмотров оборудованы специальные кабинеты, а подобный чек-ап занимает около 18 минут. Попасть на обследование можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства или работы, на сайте учреждения или в регистратуре, даже если жалоб на здоровье нет.
Диспансеризацию в день проходит от 20 до 40 человек. По результатам ответов в анкете, которую заполняет пациент, мы можем выявить факторы риска и направить пациента в нужное время на дообследование. Это могут быть анализы крови, кардиограмма, если понадобится, отправляем к профильному специалисту.
После осмотра пациент получает заключение о прохождении диспансеризации, а день обследования оплачивается нанимателем. Также для маломобильных граждан и жителей сельской местности будут работают выездные бригады.
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