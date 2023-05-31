Новый председатель представлен командному составу ГПК Беларуси

Командному составу Госпогранкомитета представлен новый руководитель. Как подчеркнул госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, рассматривались несколько кандидатур, но Константин Молостов оказался лучшим. Он имеет опыт руководства различными подразделениями в системе пограничного ведомства, последнее время работал начальником Гродненской погрангруппы и отлично осведомлен об обстановке на рубежах Беларуси. Назначение Константина Молостова на должность председателя ГПК совпало с его днем рождения.