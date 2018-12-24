Новый проект Агентства теленовостей. "Мой 2018" глазами людей разных статусов и профессий

Что ж, вот также стремительно, как по снежному склону, мы въезжаем в новый, 2019, позади остаются взлеты и падения, победы и поражения. У каждого своя собственная история этих насыщенных 12 месяцев. Под занавес уходящего года Агентство теленовостей запускает новый проект "Мой 2018" глазами людей разных статусов и профессий. Сегодня мы расскажем о юной биатлонистке из Новогрудка. Милена Жарко мечтает стать олимпийской чемпионкой, и неудивительно: перед глазами пример ее кумиров - наших спортсменок. И этот год принес ей немало побед.