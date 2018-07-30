Новый проект АТН "На контроле Президента" смотрите по средам после "Панорамы"

Хорошие дороги. Это важная часть транзитного имиджа страны, внутреннего комфорта и главное - безопасности. Беларусь по качеству покрытия - на 68 месте среди 148-ми стран. Практически все республиканские магистрали страны получили второе дыхание - построили МКАД-2. Не дотягивают дороги местного значения. К дорожной теме Глава государства возвращается постоянно. Из-за плохого полотна некоторые деревни отрезаны от нормальной жизни - им недоступны аптеки, поликлиники, магазины. Александр Лукашенко поручил ситуацию исправить. Как выполняются это и другие поручения Главы государства, смотрите в новом специальном проекте Агентства теленовостей по средам после "Панорамы".