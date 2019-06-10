Новый проект АТН "Незабытый подвиг" к 75-летию освобождения Беларуси

К 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков Агентство теленовостей запускает новый проект "Незабытый подвиг". Их знали все пионеры большой советской страны. Их ставили в пример. А в последнее время задались вопросом: а не выдумка ли все это советских идеологов? Авторы фильма, который уже во вторник покажет "Беларусь 1", провели собственное расследование, изучили документы, свидетельства очевидцев и прошли военными дорогами детей, которые сражались за Родину наравне со взрослыми.



