Мне важно услышать мнение этого коллектива по предлагаемому законопроекту, важно понять, насколько он отзывается в умах и душах наших людей. Важно получить обратную связь с гражданами и услышать от них, пока еще есть возможность вносить изменения в проект Конституции, новые углы видения, какие-то тонкости и детали сквозь призму обычного человека, обычного гражданина.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси