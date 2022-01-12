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Новый проект Конституции обсудили в Витебске во время совещания с активом области
Роль Всебелорусского народного собрания, сохранение исторической памяти, семейные ценности.
Новый проект Основного закона страны активно обсуждают в регионах. Конструктивный диалог провели в Витебске во время совещания с активом области. Ко всенародному обсуждению подключились депутаты, представители общественных объединений и предприятий, врачи и педагоги.
Многодетные семьи, представители старшего поколения - их волнуют темы социальной ответственности государства, сохранение социальных направлений обеспечения жизнедеятельности, пенсионной системы. В каждом из направлений мы видим целевые группы, которые с интересом воспринимают те или иные вещи. Кроме того, мы это видим по тем обращениям, которые поступают от неравнодушных граждан в виде письменных обращений, обращений через интернет, к нам в Администрацию, в наши юридические центры.
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