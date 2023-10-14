Новый проект раскрутил колесо во Дворце искусства: синтезу спорта и творчества посвящено 200 арт-объектов

Во Дворце искусства альтернатива "Квадрату" Малевича. Там раскрутили тему колеса, ему же и посвящено 200 арт-объектов. Премьера выставки под названием VivaKola Art. Синтез спорта и искусства создали Белорусский союз художников и велосипедный клуб "Минск". Дуэт предложил маститым художникам и дебютантам поразмышлять на тему круга и уехать дальше стереотипов о двухколесном транспорте. Теперь на третьем этаже Дворца гонки на арт-треке. Все работы соревнуются в семи номинациях. Призовой фонд составляет 100 тыс. рублей.