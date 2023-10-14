3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новый проект раскрутил колесо во Дворце искусства: синтезу спорта и творчества посвящено 200 арт-объектов
Во Дворце искусства альтернатива "Квадрату" Малевича. Там раскрутили тему колеса, ему же и посвящено 200 арт-объектов. Премьера выставки под названием VivaKola Art. Синтез спорта и искусства создали Белорусский союз художников и велосипедный клуб "Минск". Дуэт предложил маститым художникам и дебютантам поразмышлять на тему круга и уехать дальше стереотипов о двухколесном транспорте. Теперь на третьем этаже Дворца гонки на арт-треке. Все работы соревнуются в семи номинациях. Призовой фонд составляет 100 тыс. рублей.
Коллекция велосипедного клуба "Минск" во Дворце искусства
Этажом ниже показ коллекции велосипедного клуба "Минск". Недавно ему исполнилось 10 лет. На стенах раскадровка столичного велодвижения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе