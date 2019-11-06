Новый противоминный центр открылся в Беларуси

Для нашей страны, где ежегодно обнаруживаются десятки тысяч снарядов, оставшихся от войн, такой центр - необходимость. Здесь применяется уникальная программа обучения, новейшее оборудование и учебные классы с эффектом погружения. Одной из первых саперное подразделение в Соснах посетила съемочная группа Агентства теленовостей.

Как обучают профессии, где можно ошибиться только раз, узнавал Юрий Шевчук. Одно неправильное движение - и учебная мина взорвалась бы в руках сапера. Метод, по которому проходят занятия в противоминном центре, предусматривает полное погружение. Владимир служит сапером уже три года. За это время уже обезвредил сотни взрывных устройств. К счастью, большинство из них были учебными. Это тот случай, когда главное оружие - знания.







Главное оружие сапера - знания





После того, как на базе 2-й инженерной бригады появился противоминный центр, Владимира перевели служить сюда. Именно это место стало цитаделью всех военных саперов Беларуси. Здесь будут обучать саперному делу военнослужащих со всей страны. На вооружении у них будет самое современное оборудование для обнаружения взрывчатки. Например, миноискатели, которые помогут найти взрывчатку на глубине до 4 метров.







В противоминном центре одновременно обучается 30 саперов



Противоминный центр состоит из трех подразделений: гуманитарного разминирования, цикла взрывных работ и противодействия самодельным взрывчаткам. Единовременно в центре может повышать уровень своего мастерства до 30 саперов. В зависимости от задач срок обучения от недели до двух месяцев. Таких специализированных классов здесь 14. В них представлены различные образцы взрывоопасных предметов - от самодельных ручных гранат до мин-ловушек в виде детских игрушек. Учебный класс "детский сад". Несмотря на название, условия максимально приближены к реальной обстановке. По легенде здесь заложено 7 взрывных устройств. Задача сапера - найти и обезвредить каждое. Если будет допущена ошибка, известно об этом станет моментально.







За 2 года в Беларуси обнаружено более 50 тыс. взрывных устройств





За два последних года в Беларуси было обнаружено и обезврежено более полусотни тысяч взрывоопасных предметов. Причем 30 тысяч из них только в этом году. Эхо войн, которые проходили на территории нашей страны, может прогреметь в самом неожиданном месте. В том числе для того, чтобы не допустить трагедий при обнаружении опасных находок, и был создан противоминный центр.





Саперов в Беларуси станет больше