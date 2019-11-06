3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новый противоминный центр открылся в Беларуси
Для нашей страны, где ежегодно обнаруживаются десятки тысяч снарядов, оставшихся от войн, такой центр - необходимость. Здесь применяется уникальная программа обучения, новейшее оборудование и учебные классы с эффектом погружения. Одной из первых саперное подразделение в Соснах посетила съемочная группа Агентства теленовостей.
Как обучают профессии, где можно ошибиться только раз, узнавал Юрий Шевчук. Одно неправильное движение - и учебная мина взорвалась бы в руках сапера. Метод, по которому проходят занятия в противоминном центре, предусматривает полное погружение. Владимир служит сапером уже три года. За это время уже обезвредил сотни взрывных устройств. К счастью, большинство из них были учебными. Это тот случай, когда главное оружие - знания.
Главное оружие сапера - знания
После того, как на базе 2-й инженерной бригады появился противоминный центр, Владимира перевели служить сюда. Именно это место стало цитаделью всех военных саперов Беларуси. Здесь будут обучать саперному делу военнослужащих со всей страны. На вооружении у них будет самое современное оборудование для обнаружения взрывчатки. Например, миноискатели, которые помогут найти взрывчатку на глубине до 4 метров.
В противоминном центре одновременно обучается 30 саперов
Противоминный центр состоит из трех подразделений: гуманитарного разминирования, цикла взрывных работ и противодействия самодельным взрывчаткам. Единовременно в центре может повышать уровень своего мастерства до 30 саперов. В зависимости от задач срок обучения от недели до двух месяцев. Таких специализированных классов здесь 14. В них представлены различные образцы взрывоопасных предметов - от самодельных ручных гранат до мин-ловушек в виде детских игрушек. Учебный класс "детский сад". Несмотря на название, условия максимально приближены к реальной обстановке. По легенде здесь заложено 7 взрывных устройств. Задача сапера - найти и обезвредить каждое. Если будет допущена ошибка, известно об этом станет моментально.
За 2 года в Беларуси обнаружено более 50 тыс. взрывных устройств
За два последних года в Беларуси было обнаружено и обезврежено более полусотни тысяч взрывоопасных предметов. Причем 30 тысяч из них только в этом году. Эхо войн, которые проходили на территории нашей страны, может прогреметь в самом неожиданном месте. В том числе для того, чтобы не допустить трагедий при обнаружении опасных находок, и был создан противоминный центр.
Саперов в Беларуси станет больше
Помимо саперов нового центра от взрывоопасных предметов белорусов защищают и бойцы внутренних войск. Например, накануне спецподразделение обезвредило в центре Минска 50-килограммовую немецкую авиабомбу. С появлением противоминного центра, саперов станет больше, их уровень подготовки вырастет, а значит, и щит от опасных находок станет надежнее.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера