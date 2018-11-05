Новый путепровод через железную дорогу построят в Витебске

Прежний мост постройки 1950-ых годов признали предаварийным. Конструкцию снесут, а на ее месте возведут современный мост, который будет соответствовать требованиям для интенсивного движения. Для пешеходов, а также для всех видов транспорта путепровод "Полоцкий" закроют уже на следующей неделе. Для автобусов и маршрутных такси разработаны объездные маршруты. Сразу несколько трамвайных маршрутов будут приостановлены, поэтому основная нагрузка ляжет на автопарк.