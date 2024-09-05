Новый регистрационный центр НЦЭУ открылся в Минске

Новый регистрационный центр Национального центра электронных услуг открылся в Минске. Здесь можно получить услуги по изданию, продлению, обновлению сертификатов электронной цифровой подписи.

ЭЦП - это аналог собственноручной подписи в цифровом мире, который позволяет совершать юридически значимые действия дистанционно. В Беларуси уже издано почти 2 млн 300 тыс. сертификатов открытых ключей проверки ЭЦП. Ежедневно их количество увеличивается в среднем на 1,5 тыс.