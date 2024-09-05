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Новый регистрационный центр НЦЭУ открылся в Минске
Новый регистрационный центр Национального центра электронных услуг открылся в Минске. Здесь можно получить услуги по изданию, продлению, обновлению сертификатов электронной цифровой подписи.
ЭЦП - это аналог собственноручной подписи в цифровом мире, который позволяет совершать юридически значимые действия дистанционно. В Беларуси уже издано почти 2 млн 300 тыс. сертификатов открытых ключей проверки ЭЦП. Ежедневно их количество увеличивается в среднем на 1,5 тыс.
Продлить ранее полученный сертификат ЭЦП можно не только в регистрационных центрах. Для удобства пользователей это можно сделать не выходя из дома или офиса онлайн через единый портал электронных услуг.
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