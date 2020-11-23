Новый ресурсный центр в Слуцком государственном колледже

Техническая модернизация и в Слуцком государственном колледже. К открытию готовится новый ресурсный центр производственного обучения по специальности "Общественное питание". Необходимое оборудование (это и электрические плиты, и современные пароконвектоматы) уже установлено. Одновременно постигать кулинарное искусство там могут 16 учащихся. Кстати, ресурсный центр доступен и для других учреждений профессионального образования.Ежегодно в Слуцком колледже профессионально-техническое и средне-специальное образование получают почти 700 учащихся. Кроме этого есть отделение дополнительного образования взрослых.