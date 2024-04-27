Новый рейс под крылом Белавиа: от Минска до Махачкалы теперь 3,5 часа лета

Карта полетов из Минска пополнилась новым маршрутом. Беларусь и Дагестан впервые связал прямой регулярный авиарейс. Накануне дебютный лайнер отправился из Минска в Махачкалу. Это направление открыли с учетом стремительного роста пассажиропотока в российском направлении. Полеты по такому маршруту будут выполняться раз в неделю - по пятницам - на воздушном судне Embraer-195. Первый рейс провожали и встречали по всем традициям: водная арка, подарки, танцы, музыка и многое другое.

Как это было - подробности у Алины Лаппо.

Минск и Махачкалу связал прямой авиарейс

Каспий ждет! Мы продолжаем открывать новые полетные программы. На табло в Национальном аэропорту - теперь и Махачкала. Добраться до точки назначения из Минска напрямую отныне можно раз в неделю по пятницам. Обратный рейс в тот же день.





Колоритно, по всем традициям, с музыкой и танцами отправили новый рейс. Теперь пассажиры 100 % заряжены на хороший полет.

Запуск этого направления авиакомпания анонсировала в конце января, за это время белорусы успели открыть для себя достопримечательности Дагестана. И вот первый рейс загружен на 70 процентов, но надо сказать, что показатель последующих куда выше. К примеру, на майские праздники, билеты разошлись, как горячие пирожки.

В первую очередь новый рейс, конечно, рассчитан на туристические потоки, очень большой интерес к Дагестану, традиционно как к Кавказу. Ну и конечно, прямой рейс будет способствовать укреплению культурных деловых связей между нашими республиками. Владимир Баркун, заместитель гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа"

Кто по бизнесу, кто-то к родственникам, а кто-то покорять дагестанские вершины. Прямого рейса ждали многие, ведь расстояние от Минска до Махачкалы не многим более 2 тысяч километров. Это если по прямой и на машине. На поезде же такое путешествие займет почти два дня. А если самолетом, то ухватить удобные стыковки удавалось не всегда.

Для пассажиров первый полет в новом направлении - это всегда праздник. Авиакомпания балует и подарками, и создает яркий контент для съемки, чтобы осталось на долгую память. А вот что значат такие рейсы для экипажа?

Конечно же, это большая радость дарить нашим пассажирам счастливые моменты встречи с их близкими, дорога к которым стала доступной и близкой. Мы соединяем. Анастасия Кункевич, старший бортпроводник авиакомпании "Белавиа"

Самолеты из Минска в Махачкалу будут летать каждую пятницу

3,5 часа в пути и мы в Дагестане. Первое что ощущаешь, когда прилетаешь в страну гор. Именно так в переводе означает Дагестан. Это жаркий климат - здесь уже стабильно больше 20 градусов. А летом столбики термометров доходят и до 45, поэтому рядом с Каспийским морем практически всегда солнечно.

Встречали белорусский самолет не менее торжественно. Сразу после приземления - водная феерия, это старая добрая традиция, так сказать, для добрых начинаний. А дальше знакомство с кавказским гостеприимством.





Если посмотреть на Дагестан глазами туриста, здесь есть практически все: самобытная культура, горы, водопады, реки, озера, глубочайший Сулакский каньон в Европе. И, конечно, жемчужина - Каспийское море. А для тех, кто хочет погрузиться в историю, один из самых древних городов мира - Дербент.

Сейчас рейс из Беларуси только раз в неделю. Мы очень рассчитываем, что это будет два-три, а может быть, и пять раз в неделю будут прилетать к нам белорусы, когда мы поймем, что Дагестан - это туристическая Мекка, можно сказать Саид Рамазанов, гендиректор Международного аэропорта Махачкала (Россия)