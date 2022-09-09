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Новый сезон Белтелерадиокомпании будет ярким и зажигательным

Громкие премьеры, долгожданные возвращения и обновленные флагманы эфира. До старта нового телевизионного сезона главного медиахолдинга страны - считанные дни.

Еще больше новостей, громких побед и зажигательных шоу - на всех телеканалах Белтелерадиокомпании с 18 сентября!

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