Новый сезон на всех телеканалах медиахолдинга Белтелерадиокомпании стартует 24 сентября. Чем удивит эфирная осень?

Эфирная осень на всех телеканалах медиахолдинга Белтелерадиокомпании начинается 24 сентября.

Стартуем эпически и героически. Разгон для спецэффектов уже набирает экшн-шоу "Герои". Оно откроет глобальный парад проектов, которые уже хорошо знакомы зрителям. Любимые программы предстанут и в новом облике. Так, самое рейтинговое утреннее шоу страны "Добрай раніцы, Беларусь!" в понедельник выйдет в прямой эфир из преобразившейся студии. Не обойдется и без абсолютных премьер - новые форматы и новые лица.

Подробности у Нины Можейко.

Новый телесезон стартует 24 сентября

Красота в глазах смотрящего. Белтелерадиокомпания не сможет остановить время, зато она сможет подарить своим зрителям истинное удовольствие от минут и даже часов в компании с любимыми проектами.

"Не переключайтесь!" - как часто мы слышим эту призывную просьбу из уст телевизионщиков. Медиарынок такой большой, а конкуренция настолько высокая, что порой жалеешь, что сегодня нет периодически заедающего переключателя. Приходится бороться за зрительское внимание в чистую. И предлагать такой контент, который поможет завоевать зрительское доверие.

"Герои. Перезагрузка" - уже завтра в эфире "Беларусь 1"

Уже завтра на "Беларусь 1" премьера проекта "Герои". Перезагрузка. В этом сезоне киберарену разделили команды из 4 стран: Узбекистана, России, Словакии и Беларуси. А сразу после международного батла совладать со стихиями попробуют звезды сцены, спорта, экрана и медийного поля.





Это очень современные соревнования, и в них учтено, что у современного поколения клиповое сознание. Люди не сориентированы на то, чтобы смотреть что-то долгое и серьезное, я не говорю хорошо это или плохо, но это абсолютно точно учтено в шоу. Оно рассчитано на молодого зрителя, в том числе. Виктор Гусев, телеведущий, спортивный комментатор (Россия)

Новые декорации у программы "Добрай раніцы, Беларусь!"

Распаковка. Звук рвущегося целлофана здесь как нельзя кстати. В понедельник, 25 сентября, самое народное утреннее шоу "Добрай раніцы, Беларусь!" выйдет в прямой эфир в обновленных интерьерах. Свежее авторское дыхание будет и в рубриках. Не будем томить зрителей, только слегка потянем интригу.

Обновились интерьеры и у программы "Скажинемолчи"

После "капитального ремонта" на сленге телевизионщиков зрители первой кнопки увидят и программу "Скажинемолчи". Для формата почти часового интервью со статусными гостями выбрали стиль неоклассики. Кстати, приставка нео относится и к ведущей Виктории Поповой - она недавно стала пресс-секретарем медиахолдинга. И уже успела организовать яркую презентацию нового сезона для СМИ.





Сегодня, когда мы пишем здесь дебютную программу, мне приятно осознавать, что все вышло так, как мы хотели. Гости у нас бывают очень разные, но это достойные люди, которых хотелось бы порадовать приятным интерьером, чтобы они здесь раскрывались еще больше. Как мы часто подчеркиваем, мы с вами не в студии, не у камер, мы с вами просто сидим, болтаем, и мне кажется, в этой студии им удастся расслабиться. Виктория Попова, пресс-секретарь Белтелерадиокомпании

Завтра команда шоу "Фактор.by" приступает к съемкам телекастингов

И как вы уже догадались, первым гостем программы стал Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Он же и расскажет о новом сезоне и не только. Мы тоже не могли пройти мимо и не расспросить генерального продюсера шоу "Фактор.by" о том, что и кто ждет поклонников самого популярного музыкального проекта страны.

Что касается Иосифа Пригожина - тяжело мне ожидать, как публика отреагирует. Но я видел реакцию в интернете, когда мы его взяли - и сразу всплеск интереса к проекту. Я уже не говорю о том, что сотни СМИ об этом написали. Конечно, нашим молодым певцам интересно. Он продюсер, он может обеспечить будущее, он может рассмотреть звезду, и это очень важно для такого шоу. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Съемки телекастингов стартуют завтра. В самом большом павильоне киностудии "Беларусифильм" уже собрали сцену для просмотров. Третий сезон "Фактор.by" в эфире зрители увидят уже в конце октября.

На "НТВ-Беларусь" будут свои новости с 25 сентября

В новом сезоне по-прежнему будем сохранять баланс между развлекательным и информационным контентом. Долю последнего существенно нарастили - теперь свои новости будут и на "НТВ-Беларусь". На первых порах команде помогут коллеги из Агентства теленовостей. Кроме того, на канале увидим и новые лица.

Новые лица появятся и в проектах, которые стабильно держатся в топе рейтинговых проектов не только нашего канала, но и в целом наших каналов. "ЧП.BY" - 26 сентября зрители увидят нового ведущего. Екатерина Бирецкая, главный директор главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь"

Премьеры будут и на "Беларусь 3"

Новый сезон уже давно начался у телеканала "Беларусь 3". В 2023-м команда вошла со слоганом "10 гадоў - 10 прэм'ер".

Отправимся в познавательное путешествие по стране с новой ведущей Надеждой Вишневской и продолжим собирать рецепты традиционных блюд, посмотрим первоклассное кино и, разумеется, не забудем про историю.

О спорте - не только на "Беларусь 5", но и на сайте SPORT5.BY

Продолжим следить и анализировать вместе с "Беларусь 5". Кнопка хоть и пятая, все же считается лидером в своем сегменте. А несколько месяцев назад у канала появился сайт. Эксклюзивные трансляции, оперативные результаты - все это можно найти на новом ресурсе SPORT5.BY.

Семейные шоу на "Беларусь 2"