Новый сезон "Понятной политики" - 19 сентября на "Беларусь 1"

Новый сезон "Понятной политики!"Цикл программ о преступлениях Вашингтона. Полтора века кровавой американской экспансии от тех, кто учит планету морали.



Свержение власти и захват территорий, госперевороты и массовые убийства, военные операции и ликвидация конкурентов. Глобальный масштаб безжалостных интервенций и утрата любых иллюзий относительно западной демократии. Вспомним самые вопиющие случаи агрессии и нарушения международного права. Шокирующие документы, факты и истории очевидцев - истинное лицо внешней политики США.



Первый выпуск 19 сентября на "Беларусь 1" после "Панорамы".