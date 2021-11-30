Новый штамм коронавируса "омикрон" вызвал мировую панику

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства планеты готовиться к приходу нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон". При этом ВОЗ рекомендует не впадать в панику: пока характеристики вируса-мутанта толком не изучены. Врачи из ЮАР сообщают, что новый COVID несколько более заразен и провоцирует заболевание у людей более молодого возраста. При этом протекает сама болезнь как будто даже несколько легче. Тем не менее ЕС призвал государства союза закрыть границы для приезжих с юга Африки. Первые случаи инфицирования штаммом "омикрон" зафиксированы в большинстве стран Европы.



В Швейцарии из-за этого даже отменили за две недели до начала зимнюю Универсиаду - 2021. Британцы из-за новых карантинных мер останутся без Рождества. Здесь вводят ограничения на проведение массовых мероприятий и работу заведений общественного питания. Закрыл свои границы Израиль. А в Соединенных Штатах об угрозе новой волны пандемии высказался президент Байден. Он исключил объявление нового общенационального локдауна.

Австрия и Греция намерены штрафовать непривитых

Австрия и Греция готовятся не просто ввести обязательную вакцинацию, но и штрафовать тех, кто ее избегает. Законы должны быть еще рассмотрены парламентами и начнут действовать в будущем году. Штраф в Австрии составит 3 тысячи 600 евро. Его могут заменить на 4 месяца заключения. В Греции наказывать денежным взысканием будут пожилых людей в сумме 100 евро ежемесячно.

В обеих странах треть населения не сделала прививки. В Австрии уже несколько недель продолжаются массовые протесты против принуждения к вакцинации. Время от времени они выливаются в ожесточенные стычки с полицией.





Массовые протесты антипрививочников в Германии

Протесты антипрививочников продолжаются по всей Европе. В Германии массовая акция накануне переросла в столкновения с полицией. Правоохранители действовали жестко - били дубинками и ногами, валили на холодную землю. Посленачались задержания.