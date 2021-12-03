Новый штамм коронавируса, распределение после вуза и перспективы профессии - Пиневич встретился со студентами-медиками

Новый штамм коронавируса, распределение после вуза и перспективы профессии. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич встретился с гомельскими студентами-медиками. Будущие врачи имели возможность задать любой интересующий вопрос. Главные темы – эпидситуация и дальнейшая жизнь молодых людей после учебы. Дмитрий Пиневич отметил, что в этом году уровень зарплат медиков вместе с ковидными доплатами составил 150 % от средней заработной платы по Беларуси. Такой уровень будет сохраняться, а к 2025 году увеличится. Также правительство прорабатывает новый порядок предоставления жилья для медработников. Что касается пандемии, есть все основания полагать, что новый штамм "омикрон" более заразный, но гораздо менее опасный.









В Гомельском медуниверситете учатся около 4 тысяч студентов. 800 из них приехали сюда из 28 стран.