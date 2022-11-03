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Новый сквер торжественно открыли в Заводском районе Минска
Новый сквер на карте Заводского района столицы. Он будет носить имя Зиновия Колобанова - участника Великой Отечественной войны, танкиста. Сегодня во время торжественного открытия в сквере установили именной камень, к которому представители администрации района, депутаты и молодежь возложили цветы. А в честь боевого экипажа высадили 5 елей - символ пяти танков, которые участвовали в победных битвах. Напомним, Зиновий Колобанов в августе 1941 совершил героический поступок - в одном из боев под Ленинградом его экипаж уничтожил 22 немецких танка.
Новый сквер будет одновременно и местом памяти о героическом прошлом нашей страны, и местом отдыха для местных жителей. Самых активных приглашают присоединиться к благоустройству зеленой территории.
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