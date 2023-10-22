Новый специализированный зал для фехтования открыли в Гомеле - для подготовки будущих олимпийцев созданы все условия

Чтобы популяризировать данный вид спорта, необходимо создать условия. Я считаю, что эти условия в виде таких залов - это весомый вклад для того, чтобы мы могли найти ребятишек, которые в последующем станут чемпионами, и чтобы про Беларусь в этом виде спорта говорили во всем мире.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси, председатель попечительского совета Белорусской республиканской федерации фехтования