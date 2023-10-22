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Новый специализированный зал для фехтования открыли в Гомеле - для подготовки будущих олимпийцев созданы все условия
Новый специализированный зал для занятий фехтованием открылся в Гомеле. Проект реализован при поддержке Министерства связи и информатизации. Для комфортных тренировок и качественной подготовки будущих олимпийских чемпионов созданы все условия. Зал разместился на площадях здания гомельского подразделения Белтелекома. Несколько дорожек для занятий, раздевалки, помещение для тренеров и бытового назначения. На развитие Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта Национальный олимпийский комитет передал сертификат на 15 тыс. рублей. С улучшением материально-технической базы начинается новый виток развития традиции фехтования в Гомельском регионе. Это сложный, но грациозный вид спорта. Число приверженцев с каждым годом растет.
Созданы необходимые условия для качественной подготовки спортсменов, особенно для спортивного резерва, для передачи в высшее звено, в республиканские училища олимпийского резерва, в Республиканский центр олимпийской подготовки, в национальную команду. Поэтому здесь, я думаю, будет очень хорошая подпитка для высшего звена.
Чтобы популяризировать данный вид спорта, необходимо создать условия. Я считаю, что эти условия в виде таких залов - это весомый вклад для того, чтобы мы могли найти ребятишек, которые в последующем станут чемпионами, и чтобы про Беларусь в этом виде спорта говорили во всем мире.
Ранее аналогичные залы при поддержке Министерства связи и информатизации были открыты в Гродно и Минске.
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