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Новый спортивный инвентарь получили учащиеся 30-й гимназии Минска

Новые возможности для тренировок получили сегодня и учащиеся 30-й гимназии Минска. Обновить спортивный инвентарь помогла Белорусская федерация лыжных гонок. Школьники и так успешно участвуют в районных и городских соревнованиях по лыжным гонкам и биатлоне, а современная экипировка - 25 пар беговых лыж - даст возможность улучшить спортивные навыки.

Такие спортивные подарки этой зимой получили более полусотни средних школ и гимназий по всей стране.

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