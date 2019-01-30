Новый спортивный инвентарь получили учащиеся 30-й гимназии Минска

Новые возможности для тренировок получили сегодня и учащиеся 30-й гимназии Минска. Обновить спортивный инвентарь помогла Белорусская федерация лыжных гонок. Школьники и так успешно участвуют в районных и городских соревнованиях по лыжным гонкам и биатлоне, а современная экипировка - 25 пар беговых лыж - даст возможность улучшить спортивные навыки.