Новый спортивный парк появится в Минске

Рекреационную зону в микрорайоне Малиновка в границах улиц Рафиева, Белецкого, Громова и Есенина планируют превратить в многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс на свежем воздухе. Здесь появятся велодорожки, спортивные тренажеры, площадка для воркаута, теннисные корты и каскад декоративных водоемов. Предусмотрена и площадка для стрит-фуда.



Территория площадью более чем тридцать гектаров будет разделена на три зоны. Первый этап планируют завершить через четыре года.



