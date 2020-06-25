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Новый спортивный парк появится в Минске
Рекреационную зону в микрорайоне Малиновка в границах улиц Рафиева, Белецкого, Громова и Есенина планируют превратить в многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс на свежем воздухе. Здесь появятся велодорожки, спортивные тренажеры, площадка для воркаута, теннисные корты и каскад декоративных водоемов. Предусмотрена и площадка для стрит-фуда.
Территория площадью более чем тридцать гектаров будет разделена на три зоны. Первый этап планируют завершить через четыре года.
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