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Новый спорткомплекс появился в Минском районе

Новый спорткомплекс появился в Минском районе

Новый спорткомплекс открыли под Минском. Проект реализовало предприятие "Минскэнерго" на базе оздоровительного центра "Энергетик", сообщает агентство "Минск-Новости".

При строительстве использовались современные технологии и материалы. В комплексе есть универсальные и специализированные залы, просторные бытовые и складские помещения. Здесь созданы условия для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, бадминтоном. На некоторых площадках центра планируется организовывать культурно-массовые мероприятия.

"Это хороший подарок для всех любителей спорта", - отметил на торжественной церемонии открытия замминистра энергетики Сергей Реентович.

Работы по благоустройству в "Энергетике" продолжат. Возле комплекса намерены оборудовать открытые спортплощадки, зоны отдыха для детей.

Фото:Минэнерго

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