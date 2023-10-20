Новый спорткомплекс появился в Минском районе

При строительстве использовались современные технологии и материалы. В комплексе есть универсальные и специализированные залы, просторные бытовые и складские помещения. Здесь созданы условия для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, бадминтоном. На некоторых площадках центра планируется организовывать культурно-массовые мероприятия.