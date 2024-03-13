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Новый способ защиты металлов от коррозии создали российские ученые
Ученые в России разработали составы, помогающие защитить гальваническое покрытие металлов от коррозии, пишет БЕЛТА.
Исследователи выяснили, что органическое соединение углерода, азота, серы и водорода с веществом на основе углеводорода и брома способно улучшить характеристики гальванического осаждения меди и олова, а также их сплавов.
Гальваническое покрытие является одним из наиболее распространенных способов защиты металлов от коррозии. Медь и олово в этом смысле часто используют в микроэлектронике, антикоррозионной и декоративной отделке, производстве печатных плат. Благодаря специальным добавкам качество этих покрытий улучшается, повышается степень их долговечности.
Фото:pixabay.com
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