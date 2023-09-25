Новый телесезон стартовал на всех кнопках медиахолдинга Беларуси

24 сентября на всех кнопках медиахолдинга началась эфирная осень. Стартовали с экшн-шоу "Герои". А 25 сентября утро встретили в обновленной студии программы "Добрай раніцы, Беларусь". В специальном эфире собрали тех, кто отвечает за телевизионный контент и создает его.

Посмотреть будет на что - зрителей ждут не только премьеры, но и стабильно популярные проекты для семейного просмотра, как шоу "Герои", которое уже завоевало зрительское внимание. В этом сезоне участниками современной "Спортландии" в антураже видеоигры стали подростки из Узбекистана, Словакии, России и Беларуси. Юные спасатели пройдут сквозь четыре стихии, а проводниками на кибер-арене станут ведущие Даниил Жданько, Хелена Мерааи, Дарья Лукашенко.

"Я посмотрела первую серию второго сезона и осталась под приятнейшим впечатлением от того, насколько все изменилось, стало лучше. Очень здорово, что сделали проект в тематике видеоигры. Использовали много различных технологий", - рассказала ведущая шоу "Герои" Дарья Лукашенко.

Премьера на "НТВ-Беларусь"