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Новый температурный рекорд дня в Минске - 30,01 градуса

Такой максимум зафиксировали в столице накануне. До этого рекорд - 28,8 - был поставлен четыре года назад. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца этой недели. Правда, не обойдется без дождя и гроз. В начале следующей - температурный фон снизится.

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