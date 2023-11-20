Новый тренд у садоводов - цитрусы. Какой на вкус белорусский лимон?

К белорусскому климату адаптируются теплолюбивые фрукты и овощи. Новый тренд у садоводов - цитрусы. Лимонные деревья пока не могут прижиться в открытом грунте. А вот в теплице или квартире не только цветут, но и дают сочные плоды. Каков на вкус белорусский лимон? Узнаем у Карины Гуревич.

Тропики дома - для белорусских широт уже не сказки. В квартире Александра Листратенко не первый год ощущается цитрусовый аромат. В коллекции более 200 саженцев - апельсины, экзотические грейпфруты, гибрид лайма и кумквата. Кисло-сладкий урожай с домашних плантаций собирает круглый год. Главная гордость цитрусовода - лимон-гигант.

Самая большая коллекция лимонов - в Ботаническом саду

И все же самой крупной и разнообразной коллекцией цитрусовых может похвастаться Центральный ботанический сад. Всего более ста видов! Для посетителей оранжерея открывает свои двери с наступлением холодов и радует вплоть до конца января.

Лимонарий существует достаточно давно, но как отдельная оранжерея - лет, наверное, 20. Здесь представлены не только сорта лимонов, но и сорта апельсинов, мандаринов, грейпфрутов. Также есть помело, который сейчас плодоносит, созревает. Собственной селекции, которая называется "богатырь". Сорт "богатырь" выведен куратором коллекции на данный момент Алехно Антоном Ивановичем. Анна Козел,ведущий специалист сектора информационно-просветительской работы Центрального ботанического сада НАН Беларуси

В лимонарий посетители приходят не только за сочными фотографиями, но и за ботаническими лайфхаками. Так, получить урожай цитрусов с косточки практически невозможно. А самому дереву надо много света и воды. На мастер-классах специалисты помогают посадить росток, а также делятся советами, как правильно за ним ухаживать.

О пользе лимонов можно говорить бесконечно - в кожуре - эфирное масло, несколько видов витаминов. Богато полезными свойствами и само дерево - его аромат снимает стресс и улучшает зрение. А выращивать цитрус можно дома на подоконнике.