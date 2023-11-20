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Новый тренд у садоводов - цитрусы. Какой на вкус белорусский лимон?
К белорусскому климату адаптируются теплолюбивые фрукты и овощи. Новый тренд у садоводов - цитрусы. Лимонные деревья пока не могут прижиться в открытом грунте. А вот в теплице или квартире не только цветут, но и дают сочные плоды. Каков на вкус белорусский лимон? Узнаем у Карины Гуревич.
Тропики дома - для белорусских широт уже не сказки. В квартире Александра Листратенко не первый год ощущается цитрусовый аромат. В коллекции более 200 саженцев - апельсины, экзотические грейпфруты, гибрид лайма и кумквата. Кисло-сладкий урожай с домашних плантаций собирает круглый год. Главная гордость цитрусовода - лимон-гигант.
Самая большая коллекция лимонов - в Ботаническом саду
И все же самой крупной и разнообразной коллекцией цитрусовых может похвастаться Центральный ботанический сад. Всего более ста видов! Для посетителей оранжерея открывает свои двери с наступлением холодов и радует вплоть до конца января.
Лимонарий существует достаточно давно, но как отдельная оранжерея - лет, наверное, 20. Здесь представлены не только сорта лимонов, но и сорта апельсинов, мандаринов, грейпфрутов. Также есть помело, который сейчас плодоносит, созревает. Собственной селекции, которая называется "богатырь". Сорт "богатырь" выведен куратором коллекции на данный момент Алехно Антоном Ивановичем.
В лимонарий посетители приходят не только за сочными фотографиями, но и за ботаническими лайфхаками. Так, получить урожай цитрусов с косточки практически невозможно. А самому дереву надо много света и воды. На мастер-классах специалисты помогают посадить росток, а также делятся советами, как правильно за ним ухаживать.
О пользе лимонов можно говорить бесконечно - в кожуре - эфирное масло, несколько видов витаминов. Богато полезными свойствами и само дерево - его аромат снимает стресс и улучшает зрение. А выращивать цитрус можно дома на подоконнике.
Выращивать лимоны и другие цитрусовые в саду в открытом грунте, как яблоки, в Беларуси не получится. Климат у нас слишком суровый для этого южного жителя. А вот в домашних условиях, если соблюдать агротехнологии, солнечное дерево будет не только успешно расти, но и радовать сочными плодами.
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