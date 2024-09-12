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Новый центр обслуживания клиентов Мингаза открыли в Минске

Быстро, качественно и компетентно - услуги по снабжению газом жителей белорусской столицы вышли на более высокий уровень.

Сегодня в Минске открыли новый центр обслуживания клиентов предприятия "Мингаз". Здание по адресу улица Петруся Бровки, 3 историческое. После реконструкции и модернизации здесь появились новые рабочие места, большой кол-центр, а главное - максимум комфорта для самих горожан. Этот объект - подарок минчанам ко Дню города. Его достоинства оценили высокие гости, среди которых министр энергетики Алексей Кушнаренко и мэр столицы Владимир Кухарев. Ежедневно в новом центре могут обслуживать 250 человек.

Этот центр призван быстро и качественно решать все вопросы, которые входят в компетенцию газоснабжающих организаций. Он удобно расположен для жителей столицы, и, соответственно, здесь применены самые передовые технологии и оборудование, плюс созданы высокотехнологичные и комфортные условия труда для персонала. Работа эта продолжается. Всего на сегодняшний день уже открыто 39 подобных центров по обслуживанию клиентов.
Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси

Презентовали сегодня и новые мобильные офисы Мингаза, а также электромобиль для обслуживания и замены счетчиков и другого оборудования в столице и Минском районе.

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