Новый центр обслуживания клиентов Мингаза открыли в Минске

Этот центр призван быстро и качественно решать все вопросы, которые входят в компетенцию газоснабжающих организаций. Он удобно расположен для жителей столицы, и, соответственно, здесь применены самые передовые технологии и оборудование, плюс созданы высокотехнологичные и комфортные условия труда для персонала. Работа эта продолжается. Всего на сегодняшний день уже открыто 39 подобных центров по обслуживанию клиентов.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси