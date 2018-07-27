Новый тур игры "Удача в придачу!" и новые победители

Уже не в первый раз суперпризы от "Евроопта" достались работникам конкурирующих сетей. Квартиру в Минске выиграла продавец райпо из Лельчиц Светлана Демидовец. А новый "Хендэ-Крета" - бухгалтер столичного ЦУМа Ирина Соколовская. Еще четыре автомобиля разъехались в Жодино, Гродно, Молодечно и Минск. Сегодня счастливчики получили заветные ключи и документы. С торжественной церемонии репортаж Юлии Токарь.

Так, с легкой руки Георгия Колдуна заветные семь цифр игры "Удача в придачу!" изменят жизнь Светланы Демидовец. Продавец райпо из Лельчиц стала владелицей квартиры в престижном районе Минска. Кстати, не в первый раз главные призы от "Евроопта" выигрывают работники конкурирующих сетей. Побеждали сотрудники "Короны", "Гиппо", потребительской кооперации и магазинов индивидуальных предпринимателей. И выигрывают они даже чаще, чем работники холдинга "Евроопт"!

Счастливый звонок раздался и в квартире Ирины Соколовской. Бухгалтер столичного универмага как раз в этот момент включала трансляцию игры. И узнала, что банка зеленого горошка принесла ключи от оранжевого внедорожника.

Еще один сюрприз - синий "Хендэ-Крета" - на первую годовщину свадьбы "Удача" преподнесла молодой семье Майсюк из Гродно.

Еще три автомобиля в 78-м туре выиграли Валентина Вечерская из Жодино, Ольга Романович из Молодечно и Виктория Степуро из Минска.

А уже 31 июля новые игровые коды за покупки на этой неделе будут претендовать на призы следующего - 79-го тура. Это более 20 тысяч денежных призов, пять автомобилей и столичная квартира.