Новый туристический автобус и строительный самосвал МАЗ представлены на выставке инновационных разработок и продукции промышленности в Минске

Ко Дню народного единства МАЗ представил туристический автобус и строительный самосвална выставке инновационных разработок и продукции промышленности в Минске.Об особенностях этих новинок пишет БЕЛТА с ссылкой на информацию заместителягенерального директора - директора по маркетингу ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Владимира Янушко.

"Наш завод производит грузовую и пассажирскую технику. В сегменте пассажирской техники мы сегодня представляем туристический автобус МАЗ 350046. Вместимость - два водителя и 61 пассажир. Объем багажного отделения - 11 куб. м. Топливный бак - 500 л, что позволяет обеспечить запас хода до 1 тыс. км. Используется двигатель экологического класса Евро-6, мощность 400 л. с., автоматическая коробка передач. Этот автобус локализован на 75-80 %. Каркас наш собственный, передняя ось, задний мост, подъемная ось тоже. Интерьер, экстерьер также компонуется узлами, агрегатами собственного производства. Потребители все это высоко оценили. Автобус был представлен на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, а на прошлой неделе работали на выставке Comtrans. Он вызвал большой интерес в России, им заинтересовались и приглашенные гости из Казахстана и других стран СНГ", - сказал Владимир Янушко.





По его словам, в следующем году планируется завершить подготовку производства и приступить к серийному выпуску таких туристических автобусов. "Предзаказов у нас большое количество. Целый ряд предприятий РФ и наши белорусские перевозчики заинтересованы в такой машине", - отметил заместитель гендиректора.

Также на выставке презентован автомобиль-самосвал МАЗ-65262L. На выставке CTT Expo в России в этом году он стал победителем в номинации "Строительный самосвал года".





"Таких машин с колесной формулой 8х8 в России сегодня производится незначительное количество. В этом классе работает только один российский производитель. Отличие нашего самосвала - в высокой степени локализации. Передние и задние мосты, рессоры, рама, кабина, платформа - собственного производства. Двигатель собирается в Беларуси с поставкой компонентов из дружественных стран. Коробку передач пока покупаем в дружественной стране, но в "Великом камне" есть завод, который будет ее собирать. В этом году мы предлагаем новую опцию самосвала - цвет хамелеон: в зависимости от того, под каким углом смотреть, зеленый переходит в красный и обратно", - обратил внимание Владимир Янушко.

Также МАЗ продемонстрировал мусоровоз с двигателем на газомоторном топливе. "Запас хода - 370-400 км. Кузов произведен на заводе "Могилевтрансмаш" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". Объем кузова - 16 куб.м, масса перевозимых отходов - 6 т. Двигатель покупаем у дружественной страны. Экстерьер и интерьер кабины собственного производства", - проинформировал заместитель гендиректора.

На выставке также представлены автомобили, которые производятся на заводе "Брестмаш" (входит в холдинг "БЕЛАВТОМАЗ") и комплектуются предприятием "МАЗ-Купава". Сейчас ведется работа по контракту поставок автомобилей скорой медицинской помощи в белорусские учреждения здравоохранения.