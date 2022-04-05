180 километров вдоль векового леса: новый туристический маршрут появится в Беловежской пуще. Он объединит три района: Свислочский Гродненской области и Каменецкий с Пружанским Брестской. Маршрут будет комбинированным: по нему можно ехать на машине, велосипеде или идти пешком.



По дороге туристы полюбуются не только природными богатствами национального парка, каждый район предложит свои знаковые достопримечательности. Среди них средневековая Каменецкая башня, дворец Сапег в Ружанах. Путешественники также оценят колорит местной кухни и смогут заехать в агроусадьбы. Остановиться на ночлег можно будет и в палаточном городке.



Анна Денисенко, старший инструктор сектора спорта и туризма Каменецкого райисполкома:

Уникальность этого маршрута в том, что он будет не на один день. У нас уже разработана конкретная ветка маршрута. Сделаем QR-коды, чтобы можно было, просто приложив телефон, увидеть весь полностью маршрут от начала и до конца. Новый маршрут планируют открыть к началу туристического сезона, а в перспективе его планируют продлить и до Бреста. Всего в Брестской области уже 298 пеших, водных, велосипедных и комбинированных маршрутов для путешествий.