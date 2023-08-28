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Новый туристический объект: в Стародорожском районе ожили герои народных сказок и легенд
Новый туристический объект на карте Минской области! В Стародорожском районе ожили герои со страниц народных сказок и легенд. В волшебной агроусадьбе скульптуры и декор воплощают в едином стиле. А реалистичности достигают при помощи так называемого архитектурного бетона. Это специальная строительная смесь из цемента, песка и арматуры в художественном воплощении. К примеру, трехметровый Горыныч состоит из 10 тонн такого бетонного пластилина.
В свое время мы сюда попали как? Мой дядя был охотником - здесь дом купил. Это был единственный дом в деревне, больше ничего не было. Лет 6 мы работаем как агроусадьба, сдаем для людей, для отдыха и постоянно что-то строим, облагораживаем. Сказку строим.
Волшебными тропами особенно любят гулять дети. Для самых маленьких возводят игровую площадку в форме векового дерева с горкой и песочницей.
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