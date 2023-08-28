Новый туристический объект: в Стародорожском районе ожили герои народных сказок и легенд

В свое время мы сюда попали как? Мой дядя был охотником - здесь дом купил. Это был единственный дом в деревне, больше ничего не было. Лет 6 мы работаем как агроусадьба, сдаем для людей, для отдыха и постоянно что-то строим, облагораживаем. Сказку строим.

Андрей Захаревский, владелец агроусадьбы