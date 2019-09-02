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Новый учебный год для педагогов начнется с роста доходов
Старт первым занятиям в столичной седьмой школе уже по традиции дает министр труда и социальной защиты. 45 лет назад здесь началась учебная жизнь Ирины Костевич. Это позволяет своими глазами увидеть недочеты и достижения системы образования и, что важно профильному министру, - условия труда педагогов. К слову, для них новый учебный год начался с приятной новости: доходы вырастут. Это обеспечит увеличение тарифной ставки первого разряда. Напомним, показатель с 1 сентября - 41 рубль.
Праздничная линейка в седьмой школе продолжится авторским уроком от старшеклассников: под руководством экспертов, в том числе Ирины Костевич, в игровой форме школьники обсудят достижения суверенной Беларуси.
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