Новый учебный год стартовал в белорусской армии

По традиции он начинается сразу после призыва нового пополнения. В военном ведомстве отмечают, главная задача - совершенствование подготовки командующих и других должностных лиц военного управления. Основные усилия будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности страны, эффективного применения всех военных элементов и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки вокруг Беларуси и Союзного государства. Военнослужащие также активно будут участвовать в подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



