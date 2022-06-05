Новый уровень киберугрозы в свете чистосердечных признаний американских силовиков смотрите в "Клубе редакторов"

Чем грозит раскол в рядах украинских вооруженных формирований? Власть стремительно теряет авторитет в глазах армии, а напряжение в регионе растет. И какими методами пытается удержать свое влияние заокеанская сила? Новый уровень киберугрозы в свете чистосердечных признаний американских силовиков.