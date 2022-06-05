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Новый уровень киберугрозы в свете чистосердечных признаний американских силовиков смотрите в "Клубе редакторов"

Чем грозит раскол в рядах украинских вооруженных формирований? Власть стремительно теряет авторитет в глазах армии, а напряжение в регионе растет. И какими методами пытается удержать свое влияние заокеанская сила? Новый уровень киберугрозы в свете чистосердечных признаний американских силовиков.

Белорусская модель борьбы с COVID-19, угроза продовольственного кризиса на континенте и паника в рядах беглых.

Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.


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