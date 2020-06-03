Новый веломаршрут в Минске пройдет от станции метро "Малиновка" до улицы Мясникова

Праздник любителей экотранспорта - сегодня Всемирный день велосипеда. В нашей столице, как зафиксировал велосчетчик, установленный на проспекте Независимости, регулярно пользуются велосипедом примерно 120тысяч горожан. В связи с этим развивается инфраструктура. К новому сезону готовы десятки велопрокатов, сервис для аренды велосипедов, а также станции срочного ремонта и сотни велопарковок, более 200 километров маршрутов для катания. Сейчас открываются новые участки.



Новый веломаршрут пролегать будет от станции метро "Малиновка" до улицы Мясникова. Длина трассы составит около 8километров.



