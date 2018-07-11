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Новый вид столичных парков
В этом году городские службы планируют обновить вид нескольких больших зеленых зон. Таким образом, в парке Тивали появятся новые детские площадки, а также поля для мини-футбола. В Московском же районе обновленный зеленый облик получит парк Павлова - здесь отремонтируют и обновят пешеходные дорожки, а также оборудуют парк всем необходимым для проведения народных гуляний и ярмарок. Новый проект по озеленению подготовили и для одной из центральных дорожных развязок столицы - на пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей.
Массовое озеленение столицы начнется в августе, тогда наступит самый благоприятный момент для посадки хвойных деревьев. Лиственные деревья высадят в конце осени.
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